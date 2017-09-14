Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.



Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.



Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.



Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkati çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.



MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:





Grand Prix Pist Tarih 1 Katar Uluslararası Losail 18 Mart 2 Arjantin Termas de Rio Hondo 8 Nisan 3 ABD Amerika 22 Nisan 4 İspanya Jerez 6 Mayıs 5 Fransa Le Mans 20 Mayıs 6 İtalya Mugello 3 Haziran 7 Katalonya Barcelona-Katalonya 17 Haziran 8 Hollanda Assen 1 Temmuz 9 Almanya Sachsenring 15 Temmuz 10 Çekya Brno 5 Ağustos 11 Avusturya Spielberg 12 Ağustos 12 Büyük Britanya Daha sonra açıklanacak 26 Ağustos 13 San Marino Uluslararası Misano Marco Simoncelli 9 Eylül 14 Aragon Aragon 23 Eylül 15 Tayland Uluslararası Chang 7 Ekim 16 Japonya Twin Ring Motegi 21 Ekim 17 Avustralya Phillip Island 28 Ekim 18 Malezya Uluslararası Sepang 4 Kasım 19 Valencia Ricardo Tormo 18 Kasım