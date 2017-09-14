Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.

Motogp'de 2018 Sezonu Takvimi Açıklandı

Dünyanın en çok takip edilen motor sporları organizasyonlarından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2018 sezonunun takvimi belli oldu.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 19 etaptan oluşacak şampiyonanın 18 Mart'ta Katar'ın Uluslararası Losail Pisti'nde yapılacak yarışla başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, takvime 7 Ekim'de düzenlenecek Tayland Grand Prix'sinin de eklendiği belirtildi.

Yıllardır motor sporları organizasyonlarına ev sahipliği yapan Silverstone Pisti'nin ise Büyük Britanya'daki yarış için tercih edilmemesi dikkati çekti. Büyük Britanya Grand Prix'sinin düzenleneceği pistin, daha sonra açıklanacağı duyuruldu.

MotoGP'de 2018 sezonunun öngörülen takvimi şöyle:

Grand Prix Pist Tarih
1 KatarUluslararası Losail 18 Mart
2 ArjantinTermas de Rio Hondo8 Nisan
3 ABDAmerika22 Nisan
4 İspanyaJerez6 Mayıs
5 FransaLe Mans20 Mayıs
6 İtalyaMugello3 Haziran
7 KatalonyaBarcelona-Katalonya17 Haziran
8 HollandaAssen 1 Temmuz
9 AlmanyaSachsenring 15 Temmuz
10 ÇekyaBrno 5 Ağustos
11 AvusturyaSpielberg 12 Ağustos
12 Büyük BritanyaDaha sonra açıklanacak 26 Ağustos
13 San MarinoUluslararası Misano Marco Simoncelli 9 Eylül
14 Aragon Aragon23 Eylül
15 Tayland Uluslararası Chang 7 Ekim
16 Japonya Twin Ring Motegi 21 Ekim
17 Avustralya Phillip Island 28 Ekim
18 Malezya Uluslararası Sepang 4 Kasım
19 Valencia Ricardo Tormo 18 Kasım