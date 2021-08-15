MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın
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MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın

MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı pilotu Brad Binder kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı pilotu Brad Binder kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

Yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçen 26 yaşındaki Brad Binder, kariyerinin ikinci MotoGP zaferini elde etti.

Liderin 9.991 saniye arkasında Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ikinci, yarışı Binder'ın 11.570 saniye gerisinde tamamlayan Pramac'ın İspanyol pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.

Müsabakayı 7. sırada bitiren Monster Energy Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo, puanını 181'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 12. yarışı Britanya Grand Prix'si, 29 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 181 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 134

3. Joan Mir (İspanya): 134

4. Johann Zarco (Fransa): 132

5. Jack Miller (Avustralya): 105

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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