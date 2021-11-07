MotoGP Algarve Grand Prix'sinde zafer Bagnaia'nın

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Algarve Grand Prix'sinde, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia birinci oldu.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 17. mücadelesi, Portekiz'in Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde düzenlendi.

24. turda Red Bull KTM takımından Miguel Oliveira ile Tech 3 KTM'den Iker Lecuona arasındaki mücadelede yaşanan kaza nedeniyle yarış durduruldu ve sıralama, önceki tura göre yapıldı.

Francesco Bagnaia, pole pozisyonundan başladığı yarışı kazanarak kariyerinin 3. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini liderden 2.4 saniye sonra geçen Joan Mir (Suzuki Ecstar) 2'nci, takım arkadaşı Bagnaia'nın 6.4 saniye gerisindeki Jack Miller da 3. sırayı aldı.

Önceki yarışta şampiyonluğu garantileyen Monster Energy Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ise yaptığı kaza sonucu bitime 5 tur kala yarış dışı kaldı.

Sezonun 18. ve son yarışı Valencia Grand Prix'si, 14 Kasım'da koşulacak.

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