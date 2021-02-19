MotoGP 21 PC, PS, Xbox ve Switch için duyuruldu
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MotoGP 21 PC, PS, Xbox ve Switch için duyuruldu

19.02.2021 09:58 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:02
MotoGP 21 PC, PS, Xbox ve Switch için duyuruldu

Milestone ve Dorna Sports, bu heyecan verici güzel oyunu kullanıcılara duyurarak oyunseverlere süprizini yaptı. PlayStation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek olan MotoGP 21 çıkış tarihi de belli oldu.

MotoGP çok gerçekçi, realist bir yarış alanı istiyor. Motordan düşen oyuncu artık hemen piste konumlandırılmayacaksınız, bunun yerine motordan düştüğünüz yerden kalkıp motora tekrar geri binmeniz gerekecek. Fren bu konuda artık gerçekçi bir yere sahip olacak ve kural dışı bir hareket yapılığında tur cezası alabileceksiniz.

MOTOGP 21 ÇIKIŞ TARİHİ

MotoGP 21, 22 Nisan'da PlayStation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch ve PC platformları için çıkışını gerçekleştirecek.

MotoGP serinin her zamanki oyun dinamikleri üzerinden yola çıkılarak yapıldı. Sürücülerin sistemi için sinir ağı yapak zekası ANNA ve kariyer modlarını buna örnek gösterebiliriz. Kariyer modu artık daha gerçekçi bir oyun modunu gösterecek.

MotoGP 21 PC, PS, Xbox ve Switch için duyuruldu

Oyun PlayStation ve Xbox Series X için iyi bir tasarım konsepti ve 4K çözünürlük 60 kare hızında oyunculara heyecan verici bir oyun zevki sunacak. MotoGP oyunseveler için her detayı düşünmüi durumda ve kullanıcılarına iyi bir oyun çıkartmak için çalıştığını söyleyebiliriz. Ve buna nazaran PlayStation 5'de DualSense detayının dokunsal geribildirim ve içindeki içerdiği oyun detaylarını işlevelerinden yarar sağlanabilecek.

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