MotoGP 21'in oynanış videosu yayınlandı
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MotoGP 21'in oynanış videosu yayınlandı

12.03.2021 18:17 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:22
MotoGP 21'in oynanış videosu yayınlandı

22 Nisan'da çıkış yapacak.

Milestone ve Dorna Sports, MotoGP 21'in ilk oynanış videosunu resmi youtube hesabı üzerinden paylaştı.

MotoGP 2021 PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (ve Epic Games Store) için 22 Nisan tarihinde çıkış çıkacak.

MotoGP 2021 Tanıtım Yazısı

MotoGP™'NİN EN İYİLERİ

MotoGP™, Moto2™ ve Moto3™ sınıflarıyla 2021 Sezonunu dibine kadar yaşa.

120'den fazla resmi sürücü, 20'nin üzerinde pist ve benzersiz bir gerçekçilik seviyesindeki yeni ve geliştirilmiş özellikler ile en sahici ve sürükleyici 2 tekerlekli yarış deneyimini yaşa. Üstelik ilk defa Long Lap Penalty geliyor.

Tarihe geçmiş 40'tan fazla sürücü ve bu sürücülerin efsaneleşmiş motosikletleriyle MotoGP™ tarihini yaşa.

OYUNUNU PLANLA

Menajerlik kariyerinin kontrolünü tamamen eline al: Resmi bir takıma katılmak ya da yeni bir takım yaratmak sana kalmış. Ardından teknik ekibini seç. Bu ekip, sana sezon ve kariyerin boyunca destek olarak en iyi sözleşmeyi seçmek ve motosikletini geliştirmek gibi konularda önemli kararlar vermene yardım edecek.

MotoGP 21 Sistem Gereksinimleri

Kaynak: Playerbros

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