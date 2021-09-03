MOTOFEST'TE KONSER GECESİ
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MOTOFEST'TE KONSER GECESİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'da devam eden Motofest'in ikinci gününde sanatçılar Ufuk Beydemir ile Cem Adrian sahneye çıktı.

AFYONKARAHİSAR'da devam eden Motofest'in ikinci gününde sanatçılar Ufuk Beydemir ile Cem Adrian sahneye çıktı. Cem Adrian repertuvarındaki şarkılarını sevenlerine söyledi.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nın etkinlik etabını oluşturan Motofest'in ikinci gününde saat 20.00'de Ufuk Beydemir sahneye çıktı. Beydemir, dinleyenlerine şarkıları ile buluşturdu.

Saat 22.00'de sahneye çıkan Cem Adrian ise kendi şarkılarını ve türküleri kendine has tarzı ile seslendirdi. Adrian'ın şarkılarına eşlik eden seyirciler ise saatlerce tempo tutarak keyifli bir akşam geçirdi.

MOTOFEST'TE KONSER GECESİ
MOTOFEST'TE KONSER GECESİ
MOTOFEST'TE KONSER GECESİ
MOTOFEST'TE KONSER GECESİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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