MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı

İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan - Haberler | Güncel

MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı Sporseverlerin gözü 8 gün boyunca Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'na çevrildi Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve 8 gün boyunca devam eden MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişinin...

MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı

Sporseverlerin gözü 8 gün boyunca Afyonkarahisar'daki Dünya Motokros Şampiyonası'na çevrildi

AFYONKARAHİSAR - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen ve 8 gün boyunca devam eden MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı belirtilirken, festivalin son gününde ise Ceren Gündoğdu ve Zakkum grubu sahne aldı.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Afyonkarahisar 8 gün boyunca eğlenceli etkinlikler ve konserler ile şenlendi. Festival Türkiye'nin bu yılki en büyük etkinliklerinden biri oldu. Afyonkarahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, etkinliğin Avrupa'nın 2021 yılındaki en büyük organizasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da düzenlenen ve Dünya Motokros Şampiyonası'nın iki ayağının gerçekleştiği Türkiye MotoFest etkinliği muhteşem iki konserle tamamlandı. Festivalin son gününde Ceren Gündoğdu ve Zakkum konser verdi. Gündoğdu ve Zakkum, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde sevenleriyle buluşarak şarkılarını seslendirdi. Gündoğdu ve Zakkum'un şarkılarına eşlik eden hayranları tempo tutarak hem stres attı hem de eğlendi.

MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı
MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı
MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı
MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökten Ceylan

Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 314 bin 793 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 846 kişinin testi pozitif çıktı, 257 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'na video mesaj gönderdi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Düm Tek Tek Derya Baykal Kylie Jenner Defne Samyeli
Spor Ozan Tufan Okay Yokuşlu Mergim Berisha Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
MotoFest etkinliklerine yaklaşık 150 bin kişi katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 21:03:32. #1.14#

title