MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı
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MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı

MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan MotoFest Afyonkarahisar heyecanı, ünlü sanatçı Mustafa Ceceli konseri ile başladı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Afyonkarahisar Valiliği ile Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen ve dünyanın en büyük etkinliklerinden biri olan MotoFest Afyonkarahisar heyecanı, ünlü sanatçı Mustafa Ceceli konseri ile başladı.

Sekiz gün sürecek MotoFest etkinlikleri, Motorsporları Merkezi'nde Necati ve Saykolar ile Mustafa Ceceli konserleri ile start aldı. Gün içinde 10'dan spor aktivitesinin yapıldığı alanda akşam ise ünlü sanatçılar Afyonkarahisarlılar ile buluştu. Spor turizminin en büyük etkinliklerinden olan ve dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında kent ünlü sanatçıları ağırlıyor.

Şampiyonanın ilk gününde önce Necati ve Saykolar rock müzik grubu, ardından Mustafa Ceceli sahne aldı. Ünlü sanatçılar birbirinden güzel eserleri Afyonkarahisarlılar için seslendirdi. Binlerce kişinin katılım sağladığı konserlerde vatandaşlar doyasıya eğlendi. Necati ve Saykolar ile Mustafa Ceceli muhteşem bir performans sergiledi.

Öte yandan, Türkiye'nin ve dünyanın motokrosun yıldızlarını motosiklet tutkunlarıyla buluşturacak MXGP of Turkey ve MXGP of Afyon yarışları ise 4 Eylül'de Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenecek. - AFYONKARAHİSAR

MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı
MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı
MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı
MotoFest Afyonkarahisar heyecanı Mustafa Ceceli konseri ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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