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Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez'de

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Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez'de

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. Ayak yarışları 20-21 Kasım'da Kepez'de düzenlenecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. Ayak yarışları 20-21 Kasım'da Kepez'de düzenlenecek.

Geçen hafta sonu Off-Road yarışlarına ev sahipliği yapan Kepez Belediyesi, bu hafta sonu da motor yarışı tutkunlarını ağırlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonunun 2021 yarış takviminde yer alan Türkiye Motodrag Şampiyonası'nın 4. Ayak yarışları 20-21 Kasım'da Kepez'de düzenlenecek. Kepez Belediyesi'nin Odabaşı Mahallesi'nde hız tutkunlarının hizmetine açtığı drag pistindeki yarışlara Türkiye'nin dört bir tarafından sporcular katılacak. Sezonun dördüncü yarışları 20 Kasım Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarıyla başlayacak. 21 Kasım Pazar günü ise yerini heyecanlı yarışlara bırakacak. - ANTALYA

Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez'de

Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez'de

Motodrag şampiyonası hafta sonu Kepez'de

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