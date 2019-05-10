Motocrossçular da Minik Ecrin İçin Seferber Oldu

SAMSUN (İHA) – Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 4 gün önce kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Bölgeye gelen motocross tutkunları da aramalara katıldı.

Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz, salı günü öğle saatlerinde evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve jandarma komando timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede 4 gündür arama çalışması yapıyor. Aramalar kapsamında mahalledeki evler kontrol edildi, 4 arama kurtarma köpeği ile mahalle çevresi ve ormanlık alanda arama yapıldı. Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini de göz önünde bulunduran ekipler, teknelerle su yüzeyini taradı. Çalışmalara mahalleliler ile Samsun şehir merkezinden gelen sivil toplum kuruluşlarından ve izci kulüplerinden gönüllüler de katıldı. Aramalara bugün haberi duyan motocross ekipleri de dahil oldu. Motocrossçular, zorlu arazide diğer araçların giremediği yerlere girerek arama yaptı. Aramalar bugünlük sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA