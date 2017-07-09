Motobosna, Kosova'ya Ulaştı
Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Bosna'daki anma törenlerine katılacak olan MotoBosna ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonunda Yunanistan ve Makedonya'yı aşarak Kosova'ya ulaştı.
Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Bosna'daki anma törenlerine katılacak olan MotoBosna ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonunda Yunanistan ve Makedonya'yı aşarak Kosova'ya ulaştı.
Konuya ilişkin İHH'dan yapılan yazılı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT'nin de destek verdiği MotoBosna organizasyonunun, Srebrenitsa katliamını gündeme getirmek ve anma törenlerine katılmak için yola çıktığı hatırlatıldı.
Sakarya'da Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun katılımı ile yola çıkan motorize ekip, Makedonya'nın başkenti Üsküp'e ulaştı ve geceyi orada geçirdi.
Üsküp'ten sabah saatlerinde yola çıkan ekip Kosova'ya ulaştı. Buradan Arnavutluk'un İşkodra şehrine geçecek olan ekip daha sonra da Podgorica'yı aşarak Saraybosna'ya ulaşacak.
Konvoyun 11 Temmuz'daki Srebrenitsa anma programına katıldıktan sonra hain darbe girişiminin yıl dönümü olan 15 Temmuz günü İstanbul'a döneceği ve yapılacak olan etkinliklere katılacağı da açıklandı.