Motobosna, İlk Sınırı Aştı: "15 Temmuz'da Dönüş"

Srebrenitsa katliamının yıl dönümünde Bosna'daki anma törenlerine katılacak olan MotoBosna ekibi, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın organizasyonunda İpsala Gümrük Kapısı'ndan geçerek Yunanistan'a giriş yaptı.

İPSALA'DAN GEÇİŞ

Sakarya'da Dünya Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun katılımı ile yola çıkan motorize ekip, ertesi gün İstanbul Fatih Camii'nde yapılan basın açıklamasının ardından Edirne'ye ulaştı. İpsala'da ilçe belediyesinin misafiri olarak spor salonunda bir gece konaklayan ekip daha sonra da İpsala Gümrük Kapısı'ndan geçerek Yunanistan'a ulaştı.

Selanik üzerinden Üsküp'e, oradan Prizren'e geçecek olan ekip, İşkodra'yı aşarak önce Podgorica'ya sonra da Bosna'ya ulaşacak.