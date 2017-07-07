Motobosna" Ekibi Srebrenitsa Yolunda

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının organizasyonuyla oluşturulan motosikletli konvoy, Srebrenitsa soykırımının 22. yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak için başlattığı yolculuğunu sürdürüyor.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü'nun de desteğiyle oluşturulan ve milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun katıldığı törenle dün Sakarya'dan yola çıkan "MotoBosna" konvoyu, cuma namazının ardından Fatih Camisi'nin avlusundan Bosna Hersek'e yolculuğuna devam etti.



İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Vekili Yavuz Dede, yaptığı açıklamada, Balkanlar'da yaşanmış çok büyük bir katliamın anma törenine arkadaşlarını yolcu ettiklerini söyledi.



Srebrenitsa soykırımında yaklaşık 9 bin kişinin katledildiğini belirten Dede, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da bu katliamı anmak ve dünyada yeni katliamlar yaşanmasın diye kamuoyunun vicdanına yansıtmak için bu etkinliği düzenledik." dedi.



Dede, motosiklet konvoyu ile Suriye'de yaşanan insanlık dramına da dikkati çekmeyi istediklerini sözlerine ekledi.



MotoBosna" ekibi, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek hattını kullanarak 9 gün sürecek yolculuk sonrasında 14 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.