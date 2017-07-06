Motobosna" Ekibi Sakarya'dan Srebrenitsa İçin Yola Çıktı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü organizasyonuyla "MotoBosna" motosikletli konvoyu, 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı anma törenlerine katılmak için Sakarya'dan Bosna...
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile PTT Genel Müdürlüğü organizasyonuyla "MotoBosna" motosikletli konvoyu, 1995'te yaşanan ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa soykırımı anma törenlerine katılmak için Sakarya'dan Bosna Hersek'e gitmek üzere yola çıktı..
Akyazı ilçesinde bulunan Kenan Sofuoğlu pistinde bir araya gelen "MotoBosna" ekibi, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek hattını kullanarak 9 gün sürecek yolculuk sonrasında 14 Temmuz'da İstanbul'a dönecek.
Konvoya katılan motosikletçilere teşekkür eden Sofuoğlu, bu tarz projelerde olmayı her zaman istediğini belirterek, "Özellikle, günümüz diyebileceğimiz 1995 yılında yapılan bu katliamda, kadın erkek çocuk demeden Müslümanların katledilmesini unutmamak, unutturmamak gerek. 11 Temmuz'da Bosna'ya 500 civarında motosiklet bekleniyor. Ben de bunlardan biri olmak isterdim ama inşallah ileride katılabiliriz. Unutturmamak için üzerimize düşeni yapmamız gerek. Bugün burada konvoyun startını vereceğiz. Pistte bir tur atıp yola çıkacağız. İnşallah kazasız belasız olarak ulaşmak nasip olur. Projenin amacına ulaşmasını ve ses getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.
Böyle projelerle motosikletçi anlayışı değiştiği için memnuniyet duyduğunu dile getiren Kenan, bu konularda öncülük etmeyi çok istediğini sözlerine ekledi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın da bu programın Türkiye'de ilk defa gerçekleştirildiğini, 22 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde bir katliam yapıldığını ve 8 bin 372 kişinin katledildiğini söyledi.
Tüm dünyanın bu katliama sessiz kaldığını, bu acının halen yaşandığını ifade eden Aydın, "Biz de İHH İnsani Yardım Vakfı olarak her yıl bu katliamın anılmasıyla ilgili desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu sene ilk defa MotoBosna çalışmasıyla Türkiye'den ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden 500 motosikletlinin katılımıyla gerçekleştireceğimiz bir organizasyonu başlatıyoruz. Bize ev sahipliği yapan Kenan Sofuoğlu'na teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
Aydın, ne zaman bu çalışmalardan uzak durulursa, bu katliamlara sessiz kalınırsa dünyada bu katliamların arttığını dile getirdi.
Mazlumların, mağdurların yanında durmanın insanlığın bir görevi olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:
"Biz de bu düşünceyle Srebrenitsa'yı anma etkinliğine Türkiye'den katılıyoruz. Buradan startı vereceğiz. Yarın da İstanbul Fatih Camii avlusunda ekiplerimizi MotoBosna yolculuğuna çıkarmış olacağız. İHH İnsani Yardım Vakfı Bosna Hersek'te kuruldu. Yolculuğa, Yunanistan, Makedonya, Sırbistan üzerinden Bosna Hersek'e ulaşacağız. Burada Türkiye'nin selamıyla 11 Temmuz'da etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Bu etkinliğe ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ve PTT Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmada gidiş ve dönüş olarak toplam 5 bin kilometre yol yapılması planlanıyor. MotoBosna sürücülerimiz inşallah dönüşlerinde de 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin anma törenlerine katılacak. Biz Bosna'yı unutmayacağız, unutursak kalbimiz kurusun."
İHH İnsani Yardım Vakfı Sakarya Şube Başkanı Sebahattin Aydın da milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun toplumda başarılarıyla örnek şahsiyet haline geldiğini belirterek, onun gibi sporcuların sayısının artması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Durmuş Aydın, Kenan Sofuoğlu'na, yaklaşık iki sene önce hayatını kaybeden oğlu Hamza Sofuoğlu için Kenya'da açılan su kuyusunun fotoğrafını verdi.
Daha sonra yaklaşık 50 motosikletten oluşan MotoBosna ekibi, pistte bir tur attıktan sonra Bosna Hersek yolculuğunu başlattı. Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da konvoya bir süre eşlik etti.