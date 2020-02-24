Motobike Istanbul Ziyaretçi rekoru kırdı

24.02.2020 13:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:57

Fuara damgasını vuran yeni model lansmanları büyük ilgi görürken satış rekorları kırıldı.

Tüm Türkiye'den ve yabancı ülkelerden katılan Motosiklet tutkunları; BMW, Brixton, Ducati, Honda, Harley Davidson, KTM, Kral, Kuba, CF Moto, Vespa, Volta, SYM, Bajaj, Peugeot, Polaris, Moto Gusto, Mondial, Husqvarna, Triumph, TVS, Yamaha gibi dünya devleri ve daha birçok prestijli markanın yeni modellerini yakından görüp bilgi alma ve kampanyalardan yararlanma fırsatı yakaladı.

Messe Frankfurt Istanbul Yönetici Ortağı Tayfun Yardım; "Motobike Istanbul'un 12.yılında , 24 ülkeden 285 markayı ağırladık. Her yıl toplam motosiklet satışlarının %40'ı fuarımız da yapılıyor derken yanılmadığımızı, hatta bu rakamların üstüne çıktığımızı memnuniyetle gördük. Bu yıl Motobike Istanbul'da bir ilke imza atacağımızı duyurmuştuk; ülkemizin ilk "Sıfır Karbon Fuarı" projesini gerçekleştirmek üzere yola çıktık, bu sektöre gönül veren tüm katılımcılarımız, sponsorlarımız ve ziyaretçilerimiz adına binlerce ağacı dikmek için bize rekor sayıda ziyaretçimiz destek verdi. Ege Orman Vakfı ile işbirliği içerisinde hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında fidan dikmeye devam edeceğiz." dedi.

Evlenme teklifi bile yaşanan fuarda, etkinlik ve gösteri programları ziyaretçilerin beğenisini kazandı

Motobike Istanbul'da bu yıl birçok ilke imza atıldı. En ilginç etkinliklerinden biri, bu yıl ilk kez gerçekleşen Custom Motosiklet Güzellik Yarışması oldu. Yoğun ilgi gören yarışmaya www.thecustomfest.com üzerinden yapılan başvurular yarışma jürisi tarafından değerlendirildi ve belli kriterlere göre değerlendirilen custom motosikletler kendi klasmanlarında derecelendirilerek ödüllendirildi.

Motobike, ziyaretçileri ile kurduğu bağı ispatlarcasına bu yıl bir evlenme teklifine de ev sahipliği yaptı.

Motosiklet akrobasi gösterileri ile nefes kesen Birkan Polat, fuar boyunca gösteri alanında motosiklet tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşen "Motobike Academy" kapsamında, konusunda uzman kişilerin gerçekleştirdiği motosiklet sürüş eğitimleri, motosiklet ve müzik üzerine sohbetler, motovloggerlar ile söyleşiler fuar ziyaretçileri tarafından beğeni ile takip edildi.

Motobike Istanbul sponsorları ile çok daha güçlü çok daha kapsamlı

Motobike Istanbul 2020'nin ana sponsoru madeni yağ sektörünün dev markası MOTUL olurken, Garanti BBVA fuarın Platinum ve Academy Sponsoru, Aytemiz Akaryakıt Sponsoru, Quick Sigorta Sigorta Sponsoru, OMM Eğitim Sponsoru, Metro FM ise Radyo Sponsoru olarak

dört gün boyunca motosiklet ve bisiklet tutkunlarının heyecanına ortak oldular.

13. Motobike Istanbul'un tarihleri belli oldu

2021 senesinde 13. kez düzenlenecek olan Motobike Istanbul 25 - 28 Şubat tarihleri arasında yine motosiklet ve bisiklet tutkunlarının buluşma noktası olacak. Fuara dair ayrıntılar Motobike Istanbul'un resmi web sitesinden, facebook ve instagram hesaplarından takip edilebilir.

Kaynak: Bültenler