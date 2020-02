Motobike İstanbul 2020 Fuarı

20.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:20

Türkiye'nin en eski ve en köklü motosiklet üreticisi ve dağıtıcılarından Kuralkan, Motobike İstanbul 2020 fuarında tamamen yeni 8 modeliyle birlikte 15 motosiklet ve 5 ATV sergiliyor.

Fuarda 3 ayrı marka için yaklaşık 700 metrekarelik alanda stant açan Kuralkan, Bajaj'ın Dominar 400 UG, Pulsar NS 125, Platina 115, Maxima C ve Qute modelleri, Kanuni'nin Mati 125 modeli ve en hızlı elektrikli motosiklet olarak lanse edilen Super SOCO'nun da TC Max ve Cux modellerinin Türkiye tanıtımını gerçekleştirdi.

Kuralkan Satış ve Pazarlama Müdürü Ekrem Ata, fuarda yaptığı açıklamada, 33 yıllık geçmişe sahip, tamamen yerli sermaye bir şirket olarak Türkiye pazarını iyi bildiklerini dile getirdi.

Ata, "Temsil ettiğimiz markalarla hep halkımızın bütçesine uygun en kaliteli ürünleri buluşturduk ve bunu bugün de sürdürüyoruz. Motobike 2020, yeni ürünlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmak için çok iyi bir platform ve bu yıl tamamen yeni 8 ürün sergilemekten gurur duyuyoruz. Motobike 2020 sürprizimiz, motosiklet dünyasının Tesla'sı diyebileceğimiz Super SOCO markasının TC Max modeli. Bildik benzinli motosikletin elektrikli hali." ifadelerini kullandı.

Bu modelin özellikle maksimum hızı ve ulaşabildiği menzille çok beğenileceğini dile getiren Ata, şunları söyledi:

"Bajaj markasının tamamen yeni Dominar 400 UG modeli de bizim göz bebeklerimizden. 250 cc'den daha büyük motosiklete geçmek isteyenler için hazırlanan modelin konforu, sürüş karakteri ve performansı çok sevilecek. Son olarak scooter pazarının olağanüstü büyüdüğünü ve yüzde 50'leri aştığını gördük. Özellikle 125 cc segmenti çok hızlı büyüyor. Biz de pazardaki talebe karşılık Kanuni markamızla Mati 125 modelimizi geliştirdik ve üretmeye başladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk motor severlerin beklentilerini karşılayacak geniş ürün gamımızla Motobike Fuarı'nda yer alıyoruz."

"2020'nin biraz daha başarılı olacağını düşünüyoruz"

Sektörde öncü kuruluşlardan biri olduklarını anlatan Ata, "Bu yıl elimiz biraz daha kuvvetli hem ürün segment bazında çeşitlilik, hem de fiyat anlamında. Çünkü artan döviz kurları ve Euro 4 mecburiyeti nedeniyle her sektörde olduğu gibi motosiklet sektöründe de ciddi maliyetler var. Tüketicilerimiz bu maliyetlerden şikayetçi. Bajaj'da olağan üstü bir atakla şu anda 2018 fiyatlarının bile altına indik. Son yılların en iyi ocak, şubat ayı geçti. İlk parti mallarımız bitti. Bundan dolayı sevinçliyiz. Bizim açımızdan 2020 yılının biraz daha başarılı bir yıl olacağını düşünüyoruz." dedi.

Ekrem Ata, Bajaj markalarıyla spor segmentinde 2014'ten itibaren hep ilk 3 marka içinde olduklarını belirterek, "Bu sene bu segmentte liderlik hedefimiz var. Liderlik hedefine de uzak değiliz. Elektrikli ise Türkiye'de yeni büyüyen bir sektör. Ancak Türkiye'de son 5 yıldır ciddi bir elektrikli satışı var. Yalnız bizim şu an hitap ettiğimiz kesin ve sunmuş olduğumuz ürün biraz daha yüksek teknoloji ürünü. Özellikle motor teknolojisi ve bataryası. Lityum bataryalı, evde şarj edilebilen, taşınabilen bir batarya. Bunlar önemli. Biz elektrikliye pazar payından ziyade bir tanıtım ve geleceğe bir yatırım olarak bakıyoruz." şeklinde konuştu.

Kuralkan, 3 farklı markadan 20 model sergiliyor

Öte yandan, 2013 yılından bu yana, dünyanın 3'üncü büyük motosiklet üreticisi Bajaj Auto ürünlerinin satışını gerçekleştiren Kuralkan, Bajaj standında Dominar 400 UG, Pulsar RS 200, Pulsar NS 200, Pulsar NS 160, Platina 115, Maxima C ve Qute modellerini sergiliyor.

Günlük 1000 motosiklet üretim ve 500 kişilik istihdam kapasitesine sahip Kuralkan'ın Kanuni standında ise Mati 125, Wiki 125, Trodon 50, Tigrina 50, ATV 150 Off Road, ATV 180 Off Road, ATV 150 T3, ATV 180 T3 ve ATV 125 Off Road modelleri yer alıyor.

Temsil ettiği markaları, 2018 yılında Super SOCO ile gerçekleştirdiği distribütörlük anlaşması ile 3'e çıkaran Kuralkan, Türkiye'nin ilk yüzde 100 elektrikli motosikleti olan Super SOCO'yu pazara sunmuştu. Tamamen yeni modeller olan TC Max ve Cux modellerine ilave olarak ziyaretçiler Super SOCO standında TC 1900 modelini de inceleyebiliyor.

Kaynak: AA