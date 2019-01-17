Motobike İstanbul 2019'un Sponsoru Açıklandı

Aytemiz bu yıl 11'inci kez kapılarını açacak olan Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019'un sponsoru oldu.

Aytemiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da motosiklet kullanıcılarına olan desteğini göstermek için yeniden Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019'un sponsoru oldu. 21 Şubat 2019 tarihinden itibaren motosiklet meraklılarını ağırlayacak olan fuar, 24 Şubat 2019'a kadar ziyaret edilebilecek.

Türkiye'de motosikletlileri akaryakıt sektörü içerisinden bu ölçekte sahiplenen ilk ve tek marka olduklarını hatırlatan Aytemiz Genel Müdürü Ahmet Eke, motosikletlerin ve motosiklet kullanıcılarının Türkiye'de hak ettikleri noktaya ulaşması için gerekli desteği sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

"Motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edeceğiz"

Yaklaşık 3 yıldır 'şaşırtan hizmetler' adı altında hayata geçirdikleri birçok projenin arasından en çok 'Motosiklet Dostu İstasyon' projesinin sevildiğine ve motosiklet kullanıcıları tarafından sahiplenildiğine dikkat çeken Eke, şunları söyledi: "2017 yılında hayata geçirdiğimiz konsept, geçtiğimiz yıl bir ileri aşamaya taşıyarak Motorcu Dostu Trafik projesini hayata geçirdik. Motosiklet kullanıcıları tarafından çok sevilen bu projemizi, tüm projelerimizde olduğu gibi tüketicilerin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun hizmeti hayata geçirme vizyonumuzla gerçekleştirdik. Motorcu Dostu Trafik projemizde tüm araç sürücülerine ulaşarak karşılıklı empati sağlanmasını hedefledik. Şu ana kadar yaptığımız gezici etkinliklerimizle 18 ilde toplamda yaklaşık 2 binin üzerinde kişiye ulaşarak güvenlik donanımları kullanım bilincinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaya çalıştık. Bunun yanı sıra ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz güvenli sürüş eğitimlerimizle de 150'ye yakın motosiklet kullanıcısına eğitim verdik. 2019 yılında da planladığımız etkinliklerimizle motosiklet kullanıcılarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı Motobike İstanbul 2019'a bir kez daha sponsor olarak motorcu dostlarımız ile yeniden bir araya gelecek olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum". - İSTANBUL

Kaynak: İHA