Motobike 2018 Fuarında Honda'dan 5 Yeni Model

CARMEDYA – Honda, 2018'de pazara sunacağı beşi tamamen yeni dördü yenilenmiş toplamda 9 yeni modelini MOTOBIKE 2018 Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor."

5 yeni model



Honda, amiral gemisi modeli GL 1800 Gold Wing'in yanı sıra, baştan aşağı yenilediği CB125R, CB250R, Africa Twin Adventure ve CB125F modellerini fuarda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Ayrıca, NC750D INTEGRA, NC750S, NC750X ve X-ADV modelleri de yenilenen versiyonlarını Türkiye'de ilk kez bu fuarda sergileyecek.

Bayide güvenli sürüş eğitimi



Bu yılki fuarda motosikletin akıllı ve güvenli bir seçim olduğu mesajının altını çizen etkinliklere imza atacak olan Honda, güvenli sürüş bilincini aşılamak için de müşterilerine teslimat sırasında güvenli sürüş eğitimi vermeyi hedefliyor.

Honda GL 1800 Gold Wing



Baştan aşağı yeniden tasarlanan Honda Gold Wing daha küçük ve daha hafif; yassı biçimli altı silindirli motor silindir başına 4 supap özelliğine sahip ve Elektrik Kontrollü Gaz Kolu, 4 sürüş modu, Honda Seçilebilir Tork Kontrol Sistemi ve Yokuşta Kalkış Desteği ile birlikte sunuluyor. Yeni şasi, bir alüminyum şasi çerçevesini, çift salıncaklı ön süspansiyon sistemini içeriyor ve tek taraflı Pro-Arm süspansiyon, arka yay ön yükleme ayarında olduğu şekilde elektrikli olarak ayarlanabiliyor. Bir elektrikli ekran, Smart Key (Akıllı Anahtar Sistemi) ve Apple CarPlay de standart donanım olarak sunuluyor. Tamamıyla yeni, üçüncü nesil yedi vitesli Çift Kavramalı Şanzımanı da isteğe bağlı olarak satın alınabilecek.

CB125R ve CB250R



Honda standında ayrıca CB125R ve CB250R modelleri de ilk kez motosiklet tutkunlarının karşısına çıkacak. "Sport Naked" sınıfının bu şık temsilcisi hem gündelik kullanıma hem de filo ihtiyaçların yönelik olarak geliştirildi. Yeni naked serisi sıvı soğutmalı hassas motora, altı vitesli dişli kutusuna ve ayrıca boru biçimli/preslenmiş çelik çerçeveden, 41 mm'lik USD çatallardan, radyal montajlı 4 pistonlu ön kaliper ve diskten ve ön yükleme ayarlı amortisörden oluşan tamamen yeni bir şasiye sahip. Geliştirilmiş özellikler arasında tam LED farlar, LCD ekranı ve Atalet Ölçüm Ünitesi (IMU: Intertial Measurement Unit) kontrollü ABS bulunuyor.

CRF 1000L Africa Twin Adverture Sports



2 yıl önceki fuarın dikkat çekici motosikletlerinden biri olan CRF 1000L Africa Twin bu yıl yenilenmiş Adverture Sports modeliyle maceraya devam mesajı veriyor. CRF 1000L Africa Twin Adverture Sports genişletilmiş yakıt deposu, yükseltilmiş sürüş pozisyonu, artırılmış yerden yüksekliği, ısıtmalı elcikleri, genişletilmiş kaporta ve daha uzun seyahat menzilli süspansiyona sahip . 3 adet sürüş modu olan Elektrik Kontrollü Gaz Kolu, genişletilmiş Seçilebilir Tork Kontrolü parametreleri ve revize edilmiş emiş ve egzoz tasarımına sahip motosiklet ayrıca Africa Twin'in 30'uncu yıldönümüne özel renk seçenekleri ile gelecek.

CRF1000L AFRICA TWIN



2018 modeli için Elektrik Kontrollü Gaz Kolu, 3 adet sürüş modu, genişletilmiş Honda Seçilebilir Tork Kontrol parametreleri, daha hassas güç beslemesi ve motor sesi gibi kapsamlı güncellemeler yapıldı. 2 kg daha hafif olan model sürüş deneyimini zenginleştiren birkaç detay iyileştirmesi de içeriyor.

NC750D INTEGRA



Hem motosikletin hem de scooter'ın özelliklerini bir araya getiren Honda'nın Integra modeli, LED farlar ve LCD göstergeler ile iki adet özel metalik renk seçeneği ile birlikte sunuyor. Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) 2018 yılı için modele ilave ediliyor.

NC750S



Honda'nın çıplak yol motosikleti NC750S, güçlü torka sahip paralel çift silindirli bir motor, düşük sele yüksekliği ile rahat sürüş pozisyonu, zekice kurgulanmış bagaj bölmesi ve kişiselleştirilmiş renk seçenekleri olan LCD göstergeler sunuyor.

NC750X



Honda'nın üst düzey şehiriçi motosikleti daha güçlü ve maceraperest bir görünüme büründü. Model güçlü torka sahip paralel çift silindirli motora sahip. Ayrıca uzun yol için de geliştirilmiş süspansiyonu, bagaj bölmesi, kişiselleştirilmiş renk seçenekleri olan LED farlar ve LCD göstergeleriyle dikkat çekiyor. İki seviyeli 'Honda Seçilebilir Tork Kontrolü' ise (HSTC) 2018 model NC 750X'de artık standart donanım arasında sunuluyor.

X-ADV



Sert SUV stilini ve rahatlığını, uzun yol süspansiyonu ve 745 cc'lik çift silindirli motorundan gelen güçlü performans ile harmanlıyor. 2018 için model, çift kavramalı şanzımanda (DCT) G arazi düğmesi ve motorda 2 Seviyeli Honda Seçilebilir Tork Kontrolü (HSTC) ile güncelleniyor.

The post Motobike 2018 fuarında Honda'dan 5 yeni model appeared first on Carmedya.