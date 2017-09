Moto X4'ün Android One Sürümü Ortaya Çıktı!

Evleaks adlı Twitter hesabı üzerinden akıllı telefonlar hakkında yaptığı tahminler ve sızıntılarla tanınan Evan Blass'tan yeni bir bomba daha geldi ve Motorola'nın 31 Ağustos'ta resmi olarak tanıttığı Moto X4 modelinin Android One programı kapsamında üretilecek sürümü ortaya çıktı.



İşte Android One X4!



Ortaya çıkan görselle birlikte Android One programının kapsamının genişlediğini söylemek de mümkün. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi mi A1 modelinin de Android One sürümü tanıtılmıştı.







Well isn't this interesting... pic.twitter.com/QrC8bJz1pX



— Evan Blass (@evleaks) September 9, 2017



Moto X4'ün Android One sürümünün isminin de değiştirileceğini belirtmemiz gerekiyor. Yani Moto X4 yerine başka bir isimle satışa sunulacak ve kullanıcılara orijinal Moto X4'ten pek de farklı bir deneyim sunmayacağı ortada.



Android One sürümüne sahip olmayı planlayan kişilerin elde edeceği en büyük avantaj ise tabii ki stok Android kullanmaktan dolayı tüm güncellemelerin çok daha hızlı bir şekilde kendilerine sunulacak olması. Tabii içerisinde daha az uygulamanın yüklü olacağını da unutmamak gerek.