Moto X4'ün Android One Sürümü Ortaya Çıktı!

Moto X4'ün Android One Sürümü Ortaya Çıktı!

Evleaks adlı Twitter hesabı üzerinden akıllı telefonlar hakkında yaptığı tahminler ve sızıntılarla tanınan Evan Blass'tan yeni bir bomba daha geldi ve Motorola'nın 31 Ağustos'ta resmi olarak tanıttığı Moto X4 modelinin Android One programı kapsamında üretilecek sürümü ortaya çıktı.

Moto X4'ün Android One Sürümü Ortaya Çıktı!

Evleaks adlı Twitter hesabı üzerinden akıllı telefonlar hakkında yaptığı tahminler ve sızıntılarla tanınan Evan Blass'tan yeni bir bomba daha geldi ve Motorola'nın 31 Ağustos'ta resmi olarak tanıttığı Moto X4 modelinin Android One programı kapsamında üretilecek sürümü ortaya çıktı.

İşte Android One X4!

Ortaya çıkan görselle birlikte Android One programının kapsamının genişlediğini söylemek de mümkün. Geçtiğimiz günlerde Xiaomi mi A1 modelinin de Android One sürümü tanıtılmıştı.

Kaynak: Shiftdelete