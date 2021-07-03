Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
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Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de dağıtıma çıkan motosikletli kurye, işlek caddede karşıdan karşıya geçen genç kıza çarptı.

Denizli'de dağıtıma çıkan motosikletli kurye, işlek caddede karşıdan karşıya geçen genç kıza çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını yere vurarak kanlar içinde kalan genç kız, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kent merkezinin işlek caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Döndü Y.'ye, seyir halinde olan Sezer B.'nin kullandığı 20 ABU 779 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız yaya geçidine kafasını vurarak yere yığıldı. Kanlar içinde kalan genç kıza yardım eden vatandaşlar, 112'yi arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, kanlar içerisinde kalan genç kıza müdahale ederek Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın ardından şok geçiren Sezer B. Arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Öte yandan, hastaneye kaldırılan genç kızın durumunun iyi olduğunu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı
Moto kuryenin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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