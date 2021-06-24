Moto kurye otomobille çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moto kurye otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Moto kurye otomobille çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağıtıma çıkan moto kurye ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dağıtıma çıkan moto kurye ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi 404 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 B 4872 plakalı moto kurye ile 20 R 8090 plakalı otomobil 404 Sokak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle moto kurye yerde düşerken, otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halindeki 20 EY 339 plakalı otomobile çarparak durabildi. Yaralı moto kuryeye ilk müdahaleyi diğer sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaptı. Çarpışma yaşayan otomobil sürücüsü kadının hamile olduğu ve moto kuryenin ayağının kırıldığı tahmin edilmesiyle panik yaşandı.

Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi. Bu arada hamile olduğu öğrenilen sürücünün kazanın şokuyla tansiyonunun düşmesi korku ve paniği iki katına çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet ve otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Yaşanan üzücü kaza sonrası her üç araçta maddi hasar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil fırına böyle girdi
Sürücüsünün el frenini çekmeye unuttuğu otomobil fırına böyle girdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Boris Johnson Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Selçuk Tekay Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Metin Oktay Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Moto kurye otomobille çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 10:25:09. #1.16#

title