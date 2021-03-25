Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

25.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 25.03.2021 09:51

Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Arnavutköy'de siparişe giden motorlu kuryeye karşıdan gelen bir otomobil çarptı.

Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

İSTANBUL - Arnavutköy'de siparişe giden motorlu kuryeye karşıdan gelen bir otomobil çarptı. Kaza sonucunda kurye yaralanırken, yabancı uyruklu araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza, saat 21.00 sularında Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir lokantada motorlu kuryelik yapan Atakan Baş, Boğazköy Mahallesi'nde bir adrese 34 DHD 357 plakalı motosikleti ile sipariş götürdüğü esnada caddenin karşı tarafından gelen 34 RK 9607 plakalı sedan aracın sürücüsü yabancı uyruklu Recep C. motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek çarpıştı. Kaza sonrasında olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kaza da yaralanan motosiklet sürücüsü Atakan Baş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Moto kurye ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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