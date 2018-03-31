Moto G6'lar İyice Sızdı!

Bu ay ilk kez sızan Moto G6 serisinin yeni görüntüleri, Motorola'nın bu seneki uygun fiyatlı telefonlarına yakından bakma fırsatı sunuyor. Üç yeni telefon da benzer bir tasarıma ve 18: 9 ekrana sahipken Moto G6 ve G6 Plus, parmak izi sensörüne sahip bir home düğmesiyle geliyor. G6 Play'de ise arka yüzdeki Motorola logosuna gömülü bir parmak sensörü var.

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Moto G6 Plus'ın 5,93 inç'lik FHD+ ekranla geleceği, 2,2GHz Snapdragon 630 yonga seti, 6GB'a kadar RAM ve 64GB dahili depolama içereceği söyleniyor. Telefonun özellikleri arasında microSD kart slotu, 12MP + 5MP arka kamera, LED flaşlı 16MP ön kamera, Wi- Fi ac, Bluetooth 5.0 ve 3.200mAh pil var.

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Moto G6 ise 5,7 inç'lik FHD+ 18: 9 ekranla geliyor ve 1,8GHz Snapdragon 450 işlemci, 4GB'a kadar RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor. G6 Plus'taki microSD slotunu ve aynı kameraları içeren telefon, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 ve 3000mAh pil gibi özelliklere sahip.

Motorola'nın uygun fiyatlı telefon serisine katılan Moto G6 Play, 5,7 inç HD+ (1440x720) ekran, 1,4GHz Snapdragon 430 işlemci, 3GB RAM, 32GB depolama alanı ve microSD kart slotuyla geliyor. Arka yüzünde 12MP'lik bir kamera bulunan telefon, 5MP ön kameraya ve 4.000mAh pile sahip.

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Üç telefon da kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor. Çizimlerde ekranda 3 Nisan tarihini görüyoruz, yani tanıtıma çok az kalmış durumda.