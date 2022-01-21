Motive kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Motive kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Motive tüm rap şarkıları nelerdir? Tolga Can Serbes kimdir?

Yeni albümüyle gündeme gelen isimlerden birisi Motive oldu. Motive'nin kim olduğu, gerçek isminin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Motive kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Motive kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Motive tüm rap şarkıları nelerdir, yeni albümü nedir? Motive kaç yaşında? Tolga Can Serbes kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, tüm şarkıları nelerdir? İşte bilgiler...

Newscholl rapçiler arasında beğenilen isimlerden birisi de Motive (Tolga Can Serbes) geliyor. Çıkardığı 22 albümü ile gündeme gelen Motive kimdir, gerçek adı nedir? Rapçi Motive kaç yaşında, nereli, şarkıları nelerdir? Motive tüm rap şarkıları nelerdir, yeni albümü nedir? Detaylar haberimizde...

MOTİVE KİMDİR, GERÇEK ADI NEDİR?

New Scholl rapçiler arasında yer alan Motive'nin gerçek adı "Tolga Can Serbes" 'tir. Dün gece yarısı itibariyle yeni 22 albümünü yayınlamıştı.

Rapçi Motive gerçek adı nedir : Tolga Can Serbes

Rapçi Motive doğum tarihi : 24 Mart 2000

Rapçi Motive kaç yaşında : 21 yaşında

Rapçi Motive nereli : İstanbul doğumlu

Rapçi Motive 24 Mart 2000 tarihinde dünyaya gelmiştir. Liseyi Kağıthane Profilo Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okumuştur. Rap hayatına 13-14 yaşlarında başlayan Motive newscholl rapçiler arasında en iyilerden birisi olarak görülüyor. Rapçi Tepki ile tanıştıktan sonra MOB Entertainment'ın bir üyesi oldu. Output Nr.1 albümü bulunan Motive'nin dün gece 22 albümü çıktı.

MOTİVE'NİN ŞARKILARI NELERDİR?

Eşkiya

İnanma

Çekmece Flow

Gayet Ciddi

Trash

Bi Parça Hiçbişeylik

Sabır Çarkı

Peter Pan

Teker Teker

Bir Yolunu Bul

Tüm İşler Yolunda

Motive'nin albümleri neler:

- Output Nr.1

- 22

Haberler.com - Gündem