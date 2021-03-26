Motivasyon otobüsü, Hakkari'deki öğrencilerle buluştu

Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim imkanı sağlayan motivasyon otobüsü, Hakkari'deki çocuklar ile bir araya geldi.