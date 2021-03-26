Motivasyon otobüsü, Hakkari'deki öğrencilerle buluştu
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Motivasyon otobüsü, Hakkari'deki öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Motivasyon otobüsü, Hakkari'deki öğrencilerle buluştu

Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim imkanı sağlayan motivasyon otobüsü, Hakkari'deki çocuklar ile bir araya geldi.

Kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara kişisel gelişimleri ile ilgili eğitim imkanı sağlayan motivasyon otobüsü, Hakkari'deki çocuklar ile bir araya geldi.

Motivasyon otobüsü, Hakkari Valiliği ev sahipliğinde ABK Holding, Kutay Grup sponsorluğunda 2 gün süren organizasyon kapsamında Hakkari'de öğrencilerle bir araya geldi. Hakkari Mesut Kuru Ortaokulu, Yüksekova Gazi İlköğretim Okulu, TOBB Ortaokulu'nda okuyan yaklaşık 700 öğrenciye motivasyon otobüsüyle eğitimler verildi.

Bugüne kadar Mardin, Kütahya, Erzincan, Şırnak, İstanbul, Ankara, İzmir, Yalova ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki binlerce öğrenciye ulaşan Motivasyon Otobüsünün, farklı illerde çocukların hayatlarına katkı sağlayarak vizyonlarını genişletmeye devam edeceği kaydedildi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan önderliğinde Türkiye'yi dolaşan motivasyon otobüsü projesi ile kırsal bölgelerde eğitim gören öğrencilere, engelli öğrencilere ve sevgi evlerindeki çocuklara motivasyon, iletişim ve teknolojik uygulamalar ile ilgili eğitimler veriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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