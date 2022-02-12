Motif Esports'ta Yaşanan Sıkıntılar

Motif Esports kadın VALORANT takımı, kurulmalarının ardından sadece bir hafta içerisinde EMEA bölgesi Game Changers turnuvasında ilk 24 takımın içinde yer almayı başarabilmişti. Ancak takımın oyuncuları, başarılı bir sezonun ardından organizasyondan ayrıldıklarını duyurdu, ve bunun nedenini de kötü yönetim ve cinsel taciz olarak açıkladı.

Takımın oyuncuları, karmaVALORANT adı altında yeni bir takım kurdu. Sıradaki VCT Game Changers'a katılacak olan takım organizasyon arıyor. Ayrılığın ardından oyuncular tarafından yapılan açıklamalarda, takım sahibi Jaws'ın kendilerine tacizde bulunduğunu ve ırkçılığa maruz bırakıldıklarını dile getirdiler.

Eski Motif Esports Oyuncularının Açıklamaları

Oyunculardan joanne'in TwitLonger üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bir TwitLonger paylaşmak istemiyordum, ama bunu yapmanın durumuma açıklık getireceğini düşünüyorum.

Motif Esports'a, organizasyon için bir kadın VALORANT takımı kurmak adına katıldım. Çok iyi bir kadro kurdum ve VCT Game Changers etkinliğinde de oldukça başarılı olmuştuk, bu nedenle takımdan ayrıldığımı açıklamam sizleri şaşırtabilir.

Motif Esports'ta geçirdiğim süre boyunca, organizasyonun kurucusu tarafından cinsel olarak taciz edildim. Bunlar onun için "şaka"ydı, ancak benim için de başka herhangi biri için de bunlar şakaya vurulacak şeyler değildi (kendisinin başka birçok kadına da aynı şeyi yaptığını kendi gözlerimle gördüm). Ayrıca oyuncularınızdan birine, VCT maçından bir saat önce, kendisinin başka bir takım arkadaşı tarafından "boost"landığını söylemek hiç profesyonel bir davranış değil.

Kendisi ile beraber ikili oyun girmediğim için sürekli beni suçlu hissettirmeye çalıştı ve bana, diğer oyuncular ile ilgili hiç profesyonel olmayan mesajlar attı.

Diğer 4 takım arkadaşım ve koçumuz ile beraber organizasyondan ayrıldığımız için çok memnunum.

Şimdiden, o toksik çevreden çıktığım için mutlu ve huzurluyum.

Motif'teki çalışanların bazılarına kibar ve misafirperver oldukları için teşekkür etmek istiyorum, bu sorunlara neden olan kurucunun kendisiydi."

Takımın eski oyuncularından RattieRebecca da TwitLonger üzerinden konu ile ilgili detaylı bir açıklamada bulundu:

"Bir organizasyona dahil olurken listemin en üstünde yer alan ve bulunması gereken şeyler insan terbiyesi ve karşılıklı anlayıştır.

Motif'e ilk katıldığımda, bazı insanların sorunlu olacağı ve ekibimiz için büyük problemlere yol açıp hayatımızı zorlaştıracağı asla öngörülebilir değildi.

İlk attığım Tweet'te de söylediğim gibi, geçtiğimiz birkaç hafta boyunca oyuncular olarak cinsel taciz ve ırkçılık başta olmak üzere üzerine konuşabileceğim daha birçok konuda problem yaşadık. Dürüst olmak gerekirse, organizasyonda bulunduğum süre boyunca kendimi kafese kapatılmış ve asla özgür olamayacak bir kuş gibi hissettim.

İşte kendimi kapana kısılmış ve kontrol altına alınmış gibi hissetmeme neden olan sorunlardan bazı örnekler:

Organizasyon kurucusunun ne isterse yapabileceğini bilsem de bazı konularda oyuncularını özgür bırakması ve onlara güvenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu durum, organizasyon üyelerinin takım gizliliğimizi ihlal etmesi ve herhangi bir özel konuşma yapmamıza izin vermemesi gibi gerçekten oldukça küçük şeylerle başladı. Koçumuz, stratejilerimiz gibi bilgileri koyacağımız ayrı bir sunucu açacağımızı organizasyona söyleyince buna izin verilmedi. Kendimizi rahat hissetmediğimiz ve bizim için çok karışık olacak şekilde istedikleri şeyi yapmaya zorlandık, her şeyi kaydetmek için Google Disc'i kullandık. İyi sonuçlar aldığımız sürece, oyunu öğrenme şeklimiz organizasyon sahibi için neden sorun olsun ki?

Sürekli bizim öğrenme ve eğitim sürecimize müdahale ettiler (…) Bu konuyla bu kadar ilgili olmalarına rağmen ne zaman resmi turnuva maçlarımızın olduğunu bile bilmiyorlardı. VCT maçının ortasında onlarla dereceli maç oynamamız için bizi taglediler.

VCT öncesi bize destekleyici şeyler söyleyeceklerine boostlandığımızı söylediler. (…)

Organizasyonda devam eden cinsel tacizden bahsetmek bile istemiyorum. Söyleyebileceğim tek şey, bu durumdan kişisel olarak hiçbir şekilde zarar görmediğim ve bu durumu deneyimlemiş kadınların yaşadıkları şeyler için üzgün olduğum. Hakkımda sadece bazı sözler duydum, ama diğerleri kadar ciddi bir durum yaşamadım. Gerçekten konuşamayacak kadar şaşkınım…

Organizasyonun ana merkezi İngiltere'de. Bu nedenle de çalışanların çoğu İngiliz. İngiltere dışından olan oyunculara karşı oldukça ırkçılık yapıldı. Özellikle takımımızın Türk oyuncusu Mercy'ye karşı. Mercy, organizasyon üyelerinden birinin yayını sırasında herkese açık bir şekilde ırkçılığa uğradı. Yayın sahibi, tanıdığı birinin Mercy'ye karşı yaptılığı ırkçılık ile ilgili herhangi bir şey yapmadı. (…) Üstüne bu kişi, ırkçılığını meşrulaştırmaya çalıştı ve kendi hatasını kabul etmek bile istemedi. Mercy'den özür dilenmesinin ardından bile bu ırkçı söylemler devam etti, ve o da organizasyonda rahat hissetmemeye başladı. Özellikle de takım olarak herhangi bir kişisel alanımız olmadığı için Mercy, kendisinden nefret ettiğini bildiği bir kişi ile aynı ortamda bulunmaya zorlandı.

Takımın Çek üyeleri olarak bizim de İngilizcemiz ile dalga geçildi, çünkü İngilizce ikinci dilimiz olduğu için mükemmel bir aksanımız yok. Özellikle koçumuz Jarda, İngilizce konuşurken de Çek aksanına sahip olduğu için organizasyon üyeleri İngilizcesine gülüyordu. Aksanlarımızın farklı olmasında yanlış bir şey yok, bununla dalga geçilmesi sadece bizi değersiz ve çok rahatsız hissettirdi.

(…)

Lütfen oyuncularınıza size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. Bizim için sağlanmayan güvenli alanı oyuncularınıza sağladığınızdan emin olun.

Aksi takdirde, esporda saygınlık ve yer kazanmaya çalışan küçük bir organizasyon olarak işler sizin için kötü bitebilir. Hayattaki Karma kesinlikle sizi de yakalayacaktır."

Ayrıca temsilcimiz Mercy de konu ile ilgili bir Tweet attı:

Eski Motif Esports oyuncularının açıklamalarının ardından VALORANT topluluğundan oyunculara destek mesajları yağdı. VALORANT sunucularından Yinsu Collins, organizasyon sahibi Jaws'ın hem kendinin hem de takımın sosyal medya hesaplarını silmiş olduğuna dikkat çekti ve kendisinin bir daha espor sektöründe barındırılmaması adına topluluğun da duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Olayların ardından takım sahibi Jaws, topluluk tarafından gelen tepkilerin ardından alakalı attığı Tweetleri sildi ve Twitter hesabını gizledi. Organizasyonun suçlamalar ile ilgili herhangi bir açıklama veya savunma yapmadan hesaplarını kapatması, suçlamaları doğrulayacak nitelikte. Ayrıca takımın temsilcilerinden biri, Dot Esports'a "Motif, olayların ardından resmi olarak dağıldı, kurucu 'Jaws'ın artık takım kurmak ya da bir organizasyonu yönetmek gibi bir girişimi yok ve gelecekte de olmayacak" dedi. Umarız bu tarz kuruluş ve kişiliklerin barınamayacağı; herkes için sağlıklı, güvenli ve eşit bir espor arenası deneyimi elde edebiliriz.

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