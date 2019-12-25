MOTİF Büyük Ödül'ü Gaziantep Üniversitesi'ne

25.12.2019 12:45 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:50

Türkiye'nin marka kenti Gaziantep'in adını gururla taşıyan Gaziantep Üniversitesi, kültür ve sanat adına yaptığı hizmetlerinden dolayı Geleneksel 25. Motif Halk Bilim Ödüllerinden Büyük Ödül'e layık görüldü. Rektör Gür ödülü, Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'dan aldı.



İstanbul'daki özel bir üniversitenin Davut Paşa Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Büyük Ödül, Yıldırım ve MOTİF Vakfı Başkanı Mehmet Zeki Baykal tarafından Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'e takdim edildi. Törende, GAÜN Rektör Danışmanı ve Mavera Kongre ve Sanat Merkezi Genel Koordinatörü Öğr. Gör. Fahri Çepik de Özel Ödüle layık görüldü.



Gaziantep Üniversitesinin kültür ve sanat çalışmalarının tanıtım filmi ile Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Mavera Müzik ve Dans Topluluğu'nun gösterisi büyük beğeni topladı ve ödül törenine damgasını vurdu.



GAÜN'ün MOTİF'in Büyük Ödülü'ne layık görülmesini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Ali Gür şunları söyledi:



"Suriye'deki savaş nedeniyle oluşan güvenlik konusundaki olumsuz bakış açısını ortadan kaldırmaya yönelik olarak üniversitemiz, yüzlerce ulusal ve uluslararası etkinliğe ev sahipliği yaptı. GAÜN, bu kapsamda hem kaliteli eğitiminden ödün vermedi. Hem de, gerek üniversite, gerekse kentinin sosyal ve kültürel yaşamına, tanıtımına katkı sağlayan önemli etkinliklere imza attı. Türkiye'de örnek olan Mavera Kongre ve Sanat Merkezimiz, hemen her gün birkaç uluslararası, ulusal ve yerel etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünya'nın önde gelen bilim adamı, sanatçı ve toplulukları, konuğumuz oldu. Marka kentimiz Gaziantep'in marka üniversitesi GAÜN, Mavera Kongre ve Sanat Merkezi ve diğer sosyal donatı alanlarında üzerine düşeni yerine getirmeye devam edecektir."



Türkiye'nin en iyi merkezlerinden biri



Bilim, kültür ve sanatın bölgedeki yeni buluşma adresi Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi, Türkiye ve Dünya'daki birçok ünlü gösteri grubunu ve sanatçıyı sahnesinde ağırlamak üzere 2015 yılı Aralık Ayı'nda kapılarını açtı. Türk Müziği konserlerinden, klasik, opera, caz ve pop konserlerine, Broadway müzikallerinden, tiyatroya kadar her türlü konser, gösteri ve sanat performansının yanı sıra ulusal ve uluslararası ölçekte bilimsel kongrelere ev sahipliği yapan Mavera KSM, tüm bu etkinlik türleri için gerekli olan güncel teknolojiye ve teknik altyapıya fazlasıyla sahip olup bu manada çok kısa süre içerisinde Türkiye'nin en iyi performans salonları ve Kongre-Sanat Merkezleri arasında yerini almıştır. Gaziantep Üniversitesi'nin sosyal ve kültürel etkinliklerinin tamamına yakınına ev sahipliği yapan GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi, diğer yandan da kentteki diğer kurumların etkinliklerine de fiziki destek veriyor. 1600 kişilik ana salonu, 3 adet 200 kişilik küçük salon, 15 çalıştay odası, 500 Kişilik Atatürk Kültür Sahnesi ve 3500 Kişilik Açık Amfi gibi donatılarla kent yaşamına damga vurmaya devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA