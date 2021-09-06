Möteber DURAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Möteber DURAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz İnönü mahallesi sakinlerinden Merhum Hüseyin DURAN'ın eşi Yaşar, İhsan ve Salim DURAN'ın anneleri İzzet, Hamit, Mustafa ve Bayram DOĞAN'ın kızkardeşleri Hüseyin DURAN'ın babaannesi Möteber DURAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Mortut camiinde kılınacak öğlen namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Yaşar DURAN: 0536 499 35 42

06 Eylül 2021, Pazartesi

Kaynak: Habermetre