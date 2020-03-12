Motaş'tan geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları
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Malatya, Sabah, Güncel

Motaş'tan geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ her gün binlerce yolcuya hizmet veren otobüs ve trambüsler son seferlerinden sonra garajlarda her gece temizlik ünitesi tarafından iç-dış temizlikten geçirerek sabah servise hazır hale getiriyor.

12.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:08
Motaş'tan geniş kapsamlı dezenfekte çalışmaları

Malatyalıların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda seyahatlerini sağlamak amacıyla temizliğe büyük önem veren MOTAŞ otobüs ve trambüslerin temizliğinin yanında duraklarda da ilaçlama yapılarak olası hastalıkların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ vatandaşların daha temiz, daha hijyen araçlarla taşımak için yapmış olduğu bu çalışmalar kapsamında, araçların tüm iç yüzeyleri, tavan, yolcu koltuklarının arka-alt kısımları, camlar, reklam ekranları, yolcu tutamakları, kapı üstleri, şoför mahalli, havalandırma kapakları, araç içerisindeki tüm metal yüzeylerin buharlı makinelerle ilaçlı ve hijyenik temizlik malzemeleriyle donanımlı personeller tarafından yapılmaktadır.

Yapılan bu iç temizlik çalışmalarının ardından araçlar dış temizliklerinin de yapılmasının ardından sabah ilk seferlerine çıkacak şekilde hazır hale getiriliyor.

Kernek Külliyesi de ilaçlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi binlerce öğrencinin günlük olarak kullandığı Kernek Külliyesinde de ekipler tarafından ilaçlama yapıldı.

Buharlı sisleme makinesi ile donanımlı personeller tarafından Kernek Külliyesi baştan aşağı ilaçlanarak hijyen bir hale getirildi.

Kaynak: Bültenler

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