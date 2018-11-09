Mostar Şehrinin "En Kara Günü"

Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı eserlerinden Mostar Köprüsü'nün 1993 yılında Hırvat topçu birlikleri tarafından yıkılmasının üzerinden çeyrek asır geçti.

Mostar halkının "en kara gün" olarak nitelendirdiği 9 Kasım 1993'te yıkılan tarihi köprüde, yıkılışının 25. yılı dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

2004 yılında onarılarak eski ihtişamına kavuşan Mostar Köprüsü'nde, saatler 10.16'yı gösterdiğinde sirenler çalmaya başladı. Törene katılanlar, köprünün üzerinden zümrüt yeşili Neretva Nehri'ne zambak ve karanfil bıraktı.

Anma törenini düzenleyen Mostar Dalgıçlar Kulübünden Admir Delic, saat 10.16'da köprüden sembolik olarak "sessiz atlayış" gerçekleştirdi.

Törene katılan Amna Trcalo, ailesinin savaşın sonuna kadar Mostar şehrinde kaldığını belirterek, "Dedem, yıkılmadan önce köprüden geçen son kişilerden biri. Bugün benim için çok anlamlı bir gün." dedi.

Trcalo, dünyanın en güzel köprülerinden birinin yıkıldığı günü hatırlamak ve hatırlatmak için bugün buraya geldiğini söyledi.

Mostarlı Sasa Djemanovic de köprünün yıkıldığı günü dün gibi hatırladığını dile getirerek, haberi aldığı o gün adeta kalbinin kanadığını ifade etti.

Arkadaşları cephe hattından döndüğünde köprünün yıkıldığını kendisine söylediğini aktaran Djemanovic, "Önce öfkelendim, sonra kederlendim." ifadelerini kullandı.

Mostar Dalgıçlar Kulübü Sözcüsü Sasa Orucevic ise köprünün yıkıldığı 9 Kasım 1993 tarihinin Mostarlılar için şehrin en kara günü olduğunu vurguladı.

Çeyrek asır önce bugün yıkıldı

Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayreddin tarafından 1566'da inşa edilen Mostar Köprüsü, şehre adını verdiği gibi asırlardır medeniyetleri ve kültürleri birleştiriyor.

Şehrin Boşnak ve Hırvat mahallelerini de birbirine bağlayan köprü, Mostarlı atlayıcılar tarafından da yıllardır bir atlama platformu olarak kullanılıyor.

Mostar Köprüsü, 9 Kasım 1993'te Bosna'daki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuş, Hırvat topçu birliklerinin bir gün önce başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayarak, 9 Kasım 1993'te saatler 10.16'yı gösterirken sulara gömülmüştü.

Asırlarca kültürleri birbirine bağlayan tarihi köprünün yıkılmasına, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke ve uluslararası kuruluş sessiz kalmamış ve aslına uygun olarak inşa edilen köprü, 2004 yılında yeniden açılmıştı.

Mostar Köprüsü, eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklenmişti.