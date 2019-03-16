Mostar Köprüsü Yeni Zelanda İçin Işıklandırıldı

Bosna Hersek'in en önemli sembollerinden tarihi Mostar Köprüsü, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar anısına ışıklandırıldı.

UNESCO'nun tarihi miras listesinde bulunan Mostar Köprüsü, Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezinin talimatıyla Yeni Zelanda bayrağının renklerine büründü.

Barış ve Kültürlerarası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Alija Behram, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde dün cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısının tüm dünyada yankı uyandırdığını ifade etti.

Köprüyü, terör saldırısını kınadıklarını göstermek amacıyla ışıklandırdıklarını dile getiren anımsatan Behram, kurban yakınlarıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA