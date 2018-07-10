Most-Uniq Açıkhava Konserleri 29 Temmuz'da Başlıyor
Most-Uniq Açıkhava Konserleri, Kardeş Türküler grubunun 25. yıl konseriyle başlayacak.
Most-Uniq Açıkhava Konserleri, Kardeş Türküler grubunun 25. yıl konseriyle başlayacak.
En kalabalık konser organizasyonlarından birini gerçekleştirmeye hazırlanan Kardeş Türküler'e, sahnede ünlü konuk sanatçılar eşlik edecek.
Uniq Amfi Tiyatro'da 29 Temmuz'da gerçekleşecek konserde, Ayşenur Kolivar, Candan Erçetin, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Dalepe Nena, Ertan Tekin, Gürcü Sanat Evi Çoksesli Korosu, Mehmet Erdem, Mikail Aslan, Onur Şentürk, Pakrat Estukyan, Sayat Nova Korosu, Taribad-ı İsyan gibi müzisyenler de yer alacak.