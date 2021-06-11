Mossad eski Başkanı Cohen İran'da yürüttükleri operasyonları açıkladı
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Mossad eski Başkanı Cohen İran'da yürüttükleri operasyonları açıkladı

Mossad eski Başkanı Cohen İran'da yürüttükleri operasyonları açıkladı
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen, teşkilatın son yıllarda İran'ın nükleer programına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın eski Başkanı Yossi Cohen, teşkilatın son yıllarda İran'ın nükleer programına yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Siyasete atılma niyetinde olan Cohen, eski Mossad başkanlarının aksine görevinin bitiminden bir hafta sonra İsrail'in Kanal 12 televizyonunda Mossad'ın operasyonlarını anlattı.

Cohen, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde meydana gelen patlamanın arkasında Mossad'ın olduğuna işaret etti.

Nükleer tesisin o zaman çalıştığını ifade eden Cohen, "Artık çalışmıyor mu?" şeklindeki soruyu ise "Elbette çalışmıyor" diyerek cevapladı.

Cohen, Natanz'a yönelik sabotajın sorumluluğunu açıkça üstlenmezken, şunları söyledi:

"Çok açık bir şekilde (İran'a) diyoruz ki: "Nükleer silah almanıza izin vermeyeceğiz. Neyi anlamıyorsunuz?"

Cohen, Mossad'ın 2018'de İran'ın başkenti Tahran'daki bir depodan İran'ın nükleer arşivini

çaldığı operasyonu da anlattı.

Eski Başkan ayrıca İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikastının doğrudan sorumluluğunu üstlenmeden Mossad'ın "gözetimi altında" olduğunu vurguladı.

İsrail için tehdit oluşturduğunu söylediği İranlı bilim adamlarını öldürmekle tehdit eden Cohen, "Eğer bir adam İsrail vatandaşlarını tehlikeye atan bir yetenekse, varlığı sona ermelidir." dedi.

Cohen, "Bazı durumlarda, İsrail öylesi potansiyel bir hedefe mesaj veriyor ki mesleği değiştirmeye istekliyse ve bize zarar vermeyecekse, o zaman tamam." diyerek, söz konusu kişilere suikast yapılmayacağını kastetti.

Eski Mossad Başkanı Cohen, şu anda başbakan olmayı düşünmediğini ancak buna karşı olmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 24 Mayıs'ta Mossad'ın başkanlığına David Barnea'nın getirildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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