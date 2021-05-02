Mossad Başkanı Cohen'in, ABD Başkanı Biden ile Washington'da görüştüğü belirtildi
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Mossad Başkanı Cohen'in, ABD Başkanı Biden ile Washington'da görüştüğü belirtildi

Mossad Başkanı Cohen'in, ABD Başkanı Biden ile Washington'da görüştüğü belirtildi
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, ABD Başkanı Joe Biden ile 30 Nisan Cuma günü Washington'da görüştüğü bildirildi.

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Başkanı Yossi Cohen'in, ABD Başkanı Joe Biden ile 30 Nisan Cuma günü Washington'da görüştüğü bildirildi.

Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Cohen'in Biden ile yapacağı görüşme öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla durum değerlendirmesi yaptığı ifade edildi.

Haberde görüşmenin, İsrail'in ABD yönetimini, 2015'te yapılan nükleer anlaşmaya dönmemesi için ikna etmeye çalıştığı bir süreçte gerçekleşmesine dikkat çekildi.

Cohen'in 29 Nisan Perşembe günü de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştüğü ve ülkesinin İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki "derin endişelerini" dile getirdiği kaydedildi.

Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan açıklama yapılmadı.

Tel Aviv yönetimi, Washington'dan eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran'a getirilen yaptırımların devam ettirilmesini ve 2015'te imzalanan nükleer anlaşmaya dönülmemesini istiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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