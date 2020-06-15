Mossad Başkanı "Batı Şeria'yı ilhak planını" görüşmek için Arap liderlerle bir araya gelecek
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Mossad Başkanı "Batı Şeria'yı ilhak planını" görüşmek için Arap liderlerle bir araya gelecek

İsrail İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü (Mossad) Başkanı Yossi Kohen'in, önümüzdeki günlerde Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceği ve Barı Şeria'nın ilhak planı konusunda bu liderlerin 'nabzını ölçeceği' bildirildi.

Mossad Başkanı
15.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:21

İsrail İstihbarat ve Özel Operasyonlar Enstitüsü (Mossad) Başkanı Yossi Kohen'in, önümüzdeki günlerde Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceği ve Barı Şeria'nın ilhak planı konusunda bu liderlerin 'nabzını ölçeceği' bildirildi.

İsrail medyası, Mossad Başkanı Yossi Kohen'in önümüzdeki günlerde, Ürdün, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin liderleriyle görüşeceğini duyurdu. Kohen'in, görüşme içeriğinin  İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla ilgili liderlerin görüşlerini dinlemek olduğu bildirildi.

HAMAS'TAN İLHAK İLE İLGİLİ MÜCADELE AÇIKLAMASI

Öte yandan Hamas Hareketi yöneticilerinden Berdevil, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için bir dizi ulusal faaliyet başlattıklarını açıkladı. Hamas Hareketi yöneticilerinden Salah el-Berdevil, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarını "ilhak" etme planıyla mücadele için halk, medya, diplomasi ve hukuk ayaklarından oluşan ulusal faaliyet başlattıklarını söyledi.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK PLANI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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