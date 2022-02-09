MOSSAD'A BİLGİ SIZDIRDIKLARI İDDİA EDİLEN SANIKLARIN SAVUNMALARI ALINIYOR

İSTANBUL (DHA) - İSRAİL Gizli Servisi (MOSSAD) ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önem arz eden bilgi ve belgeleri sızdırdıkları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanarak "casusluk" suçlamasıyla tutuklu yargılanan 16 sanığın savunmaları alınıyor. Sanıklardan Yasin M. A. Abufeseıfes, "Ailemde İsrail ile savaşırken şehit düşenler var. Casusluk ya da işbirlikçiliği aklımdan bile geçirmedim" dedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci gününde, sanıkların savunmasının alınmasına devam edildi. Duruşmaya 14 tutuklu sanık getirildi. Sanıklardan 2'si tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

"BİZİM ŞEHİTLERİMİZ VAR, SUÇLAMA AĞIR BİR İTHAM"

"CASUSLUĞU AKLIMDAN BİLE GEÇİRMEDİM"

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Demirören Haber Ajansı - Güncel