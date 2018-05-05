Moskovalı Motor Tutkunları 2018 Sezonunu İlginç Görüntüler ile Açtılar
Moskova'da Motor Sezonunun açılışı için Moskovalı motor tutkunları Akademika Saharova'dan başlayarak Sadovoye Koltso'dan ilerleyerek Vorobyevı Gorı'daki seyir alanında doğru hareket etti.
Moskova'da Motor Sezonunun açılışı için Moskovalı motor tutkunları Akademika Saharova'dan başlayarak Sadovoye Koltso'dan ilerleyerek Vorobyevı Gorı'daki seyir alanında doğru hareket etti.
Birbirinden ilginç motor ve kıyafetler ile ilerleyen konvoy renkli görüntüler sergiledi.
Görüntü dökümü:
Motor konvoyundan görüntüler - Moskova