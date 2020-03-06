Moskova zirvesinin ardından: Türkiye'nin beklentileri karşılandı mı?
Rusya ve Türkiye devlet başkanlarının İdlib'de gerilimin azaltılması doğrultusunda Perşembe günü gerçekleştirdikleri zirvenin sahaya yansımalarını uzmanlar değerlendiriyor.
06.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 06.03.2020 12:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleşen zirvenin ardından taraflar yeni mutabakat metinlerini kamuoyuyla paylaştı.
Alınan karar uyarınca Suriye'nin İdlib vilayetinde Cuma günü 00.01 itibarıyla tüm askeri faaliyetler durduruldu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com