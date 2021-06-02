Moskova Yunus Emre Enstitüsünün Rus güvenlik güçlerine yönelik Türkçe kursu başladı
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Moskova Yunus Emre Enstitüsünün Rus güvenlik güçlerine yönelik Türkçe kursu başladı

Moskova Yunus Emre Enstitüsünün Rus güvenlik güçlerine yönelik Türkçe kursu başladı
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türk ve Rus güvenlik güçleri arasındaki iş birliği kapsamında düzenlediği Türkçe kursu başladı.

Moskova Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Türk ve Rus güvenlik güçleri arasındaki iş birliği kapsamında düzenlediği Türkçe kursu başladı.

Rusya İçişleri Bakanlığı ile Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya) mensuplarına yönelik kursların başlaması dolayısıyla Moskova YEE'de tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar'ın yanı sıra Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan, Rusya İçişleri Bakanlığı temsilcisi Roman Terentyev, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin ardından kursiyerlere ilk Türkçe dersi verildi.

Söz konusu kurslar, iki ülkenin güvenlik güçleri arasındaki iş birliği kapsamında, Rusça ve Türkçe bilen personel sayısının arttırılması amacıyla düzenleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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