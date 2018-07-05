Moskova Yunus Emre Enstitüsü İlk Türkçe Mezunlarını Verdi

MOSKOVA (AA) – Rusya'da bir süre önce açılan Yunus Emre Enstitüsünün ilk Türkçe öğrencileri kurslarını başarıyla tamamladı.

Moskova'da Yunus Emre Enstitüsünün faaliyete geçmesinden sonra açılan Türkçe kurslarına katılan ilk Rus kursiyerler için katılım belgesi töreni düzenlendi. Ayrıca enstitünün "Türkiye gezisi" projesi çerçevesinde düzenlenen "Türkiye gezi yazısı" yarışmasında dereceye girenlere de ödül verildi.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Özkan AA'ya yaptığı açıklamada, enstitünün Moskova'da faaliyetlerine başlamasından sonra açılan ilk Türkçe kurslarına 40 kursiyerin katıldığını belirtti.

Kursiyerlerin başarılı bir şekilde üç aylık dönemi tamamladığını kaydeden Özkan, "Önümüzdeki dönemde açacağımız kurslara büyük ilgi var. Sadece Türkçe kursları değil, Türk el sanatları ile ilgili açılacak kurslar şimdiden büyük talep görmeye başladı." dedi.

Özkan, gelecek yıl Türkiye'de 'Rusya yılı', Rusya'da ise 'Türkiye yılı' ilan edilmesi nedeniyle kültürel faaliyetler bakımından 2019'un yoğun geçeceğini ifade etti.