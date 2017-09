Moskova, Yeni Moskova'nın İnşasında Türk Müteahhitleri Görmek İstiyor."

– Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen ve Türkiye'nin partner ülke olduğu Proestate Uluslararası Emlak ve Yatırım Formu'na katılan Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada; Moskova yönetiminin, yaklaşık 130 milyar dolarlık bir proje olan Yeni Moskova'nın inşasında Türk müteahhitleri görmek istediklerini dile getirdi.



Rusya İnşaat Bakanı Mikhail Men ve Moskova Belediyesi Yeni Toprakları Geliştirme Departmanı Başkanı Vladimir Zhidkin ile görüşen Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, forumda ayrıca Yeşil Bina ödül töreninde bu ödüle değer görülen ve 2018 Dünya Futbol Şampiyonası'nın finalinde kullanılacak olan Luzhniki Stadı projesi için ödül plaketini verdi.



Rus Bakan Men'in Türk müteahhitlerin çabukluğunu ve kalitesini övdüğünü ve bunun ile gurur duyduğunu belirten Ceylan, Rusya tarafının Türk inşaatçıları Yeni Moskova'nın inşasında görmek istediklerini dile getirdiklerini belirtti.



Vladimir Jidkin ve beraberindeki heyet ile uzun bir görüşme gerçekleştiren ve Yeni Moskova'nın standına da giderek burada incelemelerde bulunan Mehmet Ceylan,



"Rusya ilişkilerini önemsiyoruz. Rusya bizim en fazla ticaret yaptığımız ülkelerin başında geliyor. Rusya özellikle müteahhitlik alanında özellikle çok önemli bir partnerimiz konumundadır, burada yaklaşık 20 yıldır faaliyet gösteren yüze yakın büyük, küçük müteahhitimiz 20 yıl içinde yaklaşık 60 milyar dolarlık iş bitirmiş durumdadır. Bildiğiniz gibi Türk müteahhitlik sektörümüz dünyada son derece başarılı, Çin'den sonra en büyük ikinci sektör konumundayız. Müteahhitlerimizle gurur duyuyoruz, yapmış oldukları projelerle, gerçekleştirmiş oldukları projelerle, o açıdan bu formu önemsiyoruz. İşbirliğinin her alanda gelişmesini Rusya ile önemsiyoruz.



Çok önemli görüşmeler söz konusu oldu, bir defa her iki tarafta bu ilişkilerin geliştirilmesi konusunda hemfikiriz. Özellikle Moskova Hükümeti'nin Yeni Moskova projesinde Türk işadamlarının da aktif bir şekilde yer almasını arzu etmekteler. Yeni Moskova projesi çok önemli bir proje ve burada yeni bir Moskova oluşturuyorlar. Yaklaşık 150 milyon metre kare inşaat alanı gösteriyor. Yaklaşık 130 milyar dolarlık bir proje. Moskova'nın 1.5 katı büyüklüğünde yeni bir Moskova inşa edecekler. İşte bu yeni Moskova'nın inşaatında Türk müteahhitlerin de ve yatırımcılarının da gelmesini arzu ediyorlar, burada binlerce konut var 1.5 milyon kişi yaşayacak ve 1 milyon yeni istihdam öngörüyorlar. 300 kilometrelik otoyollar var, metro inşaatları, demiryolu inşaatları, konutlar ve benzeri gibi, on tane Teknopark olacak içerisinde, böyle bir proje yürütüyorlar. Bu projede de Türk müteahhitleri ile yatırımcıları ile işbirliği yapmayı arzu ediyorlar. Bu konuda önümüzdeki günler içerisinde yeniden bir araya geleceğiz, bizi davet ediyorlar. Her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade ediyorlar. Bunu önümüzdeki günler içerisinde şekillendireceğiz, görüşmelerimiz bu çerçevede devam edecek.



Tabi bizim de gerek Rusya Bakanı ile gerekse de Moskova yerel hükümetinden ricalarımız oldu, özellikle kentsel dönüşüm projelerinde müteahhitlerimize daha fazla iş verilmesi konusunda, esas yüklenici olarak veya ikinci yüklenici olarak, alt taşeron konusunda daha fazla iş verilmesi konusunda fırsat verilmesini rica ettik. Diğer taraftan Rusya'da sanayi alanlarında da dönüşüm söz konusu, sanayi bölgelerinde ayrıca Türkiye olarak işbirliğine hazır olduğumuzu, Türk müteahhitlerin hazır olduğunu ifade ettik." dedi.



Rusya çok önemli bir Pazar



Heyet olarak son derece önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerinin de altını çizen Bakan Yardımcısı, iki ülke arasındaki yaklaşık 30 milyar dolar ticaret hacmini daha yukarılara çıkarma gayreti içinde olacaklarını söyledi.



Ceylan, "Müteahhitlerimiz burada gerçekten çok başarılı, sadece müteahhitlik hizmetleri açısından değil, birçok işadamımız burada iş yapmış ve yatırım da yapmış. Gurur duydum işadamlarımızla, bize düşen görev onların önünü açmaktır ve biz bu maksatla buradayız. Sayın büyükelçimiz burada, yetkililerimiz, genel müdürlerimiz burada. Bizden özel sektörün önünü açmak için bu işbirliği imkanlarını aramak için buradayız. Burada sıcak bir karşılama oldu doğrusu, ben misafirperverlikleri sebebiyle gerek Rusya yetkililerine, Bakanına, bakan yardımcısı, forum organizasyonuna çok teşekkür ederim. Ümit ediyorum ki bu işbirliğimiz giderek gelişecektir" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Türk müteahhitlerinin karşılaşmakta olduğu zorlukları, güçlükleri kolaylaştırılması konusunda da Rus tarafından ricada bulunduklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Forumdan detay görüntüler ve Mehmet Ceylan ile röportaj - Moskova