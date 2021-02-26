Moskova'ya acil iniş yapan Boeing 777 uçağı yine arızalandı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorundaki arıza sonrası bu kez de Rossia Airlines'e ait Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi.

–Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağının motorundaki arıza sonrası bu kez de Rossia Airlines'e ait Boeing 777 tipi uçakta arıza meydana geldi. Rusya menşeli Rossiya Havayolları tarafından işletilen bir Boeing 777 uçağı, motor arızası nedeniyle yerel saatle 04.44'te Moskova'ya acil iniş yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) geçen hafta United Airlines'a ait Boeing 777-200 tipi yolcu uçağı, Honolulu'ya gitmek üzere havalandıktan sonra arızalandı. Uçağın motorunun patlaması üzerine uçaktan fırlayan motor parçaları Colorado Broomfield'daki bir evin üzerine düştü. Yaşanan talihsiz olayın ardından kısa bir süre sonra kaynağa göre, Hong Kong'dan kalkış yapan ve İspanya'nın başkenti Madrid'e kargo taşıyan Boeing 777 tipi Rossia Airlines'e ait uçağın sol kanat motor kısmında arıza meydana geldiği ifade edildi. Rus medyası, motordan çıkan alevlerin üzerine pilotların başkent Moskova'daki Hava Trafik Kontrol kulesi ile iletşime geçerek iniş izni istediğini aktardı. Moskova'daki Şeremetyovo Uluslararası Havaalanı'nda güvenlik önlemleri alındıktan sonra uçağa iniş izni verildi. Uçağın acil iniş gerçekleştirdiği ifade edildi.

- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı