Moskova ve Washington, Terörizmi Birlikte Yenebilirler"
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Rusya ve ABD'nin birlikte çalışarak terörizmin sonunu daha hızlı ve daha az kayıpla getirebileceklerini duyurdu.
Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, Rusya ve ABD'nin birlikte çalışarak terörizmin sonunu daha hızlı ve daha az kayıpla getirebileceklerini duyurdu.
Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hiç şüphesiz ki, biz galip geleceğiz; bunu birlikte daha hızlı ve daha az kayıpla yapabiliriz" denildi.
Ayrıca Büyükelçilik Suriye'de düşen Su-25 uçağının pilotunun yaşamını yitirmesinden dolayı üzüntülerini dile getiren Amerikan vatandaşlarına teşekkürlerini sunarak, "Bu trajedi bir kez daha Amerika'da birlikte mücadele edilmesi gerektiğini anlayan insanların olduğunu gösteriyor" dedi. - Moskova