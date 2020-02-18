Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı
Haberler » Dünya » Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı - Haberler

Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı

Moskova, Türk askerlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda yeniden Rus askerleriyle birlikte devriye gezmeye başladığını açıkladı.

18.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:49
Moskova: Türk askerleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda yeniden ortak devriye gezmeye başladı

, Türk askerlerinin 'nin kuzeydoğusunda yeniden Rus askerleriyle birlikte devriye gezmeye başladığını açıkladı.


Rusya Savunma Bakanlığı yetkililerinin görüşlerine atıfta bulunan Interfax Ajansı, 3 Şubat'tan bu yana ortak devriyeye çıkmayan Türk birliklerinin yeniden Rus birlikleriyle birlikte bölgede devriye gezdiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler