Moskova Turizm Fuarı 15 Mart'ta Kapılarını Açıyor

Turizm sektörünün önemli temsilcileri bu yıl 28'nci kez düzenlenecek Moskova Turizm Fuarı'nda (MITT) buluşacaklar.

Türkiye'nin Turizm Sektörünü Tanıtmak İçin Fırsat

Türkiye turizminin en çok Rusya'dan misafir ağırladığına dikkat çeken Open Media Global (OMG) Direktörü Suat Karaman, bu fuarın ülkemizdeki turizm faaliyetleri açısından önemli olduğunu dile getirdi. Karaman, " MITT fuarı, kapılarını 15-17 Mart tarihlerinde yeniden açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl Covid tedbirleri ile 10 binin üzerinden turizm paydaşını buluşturan dünyanın en önemli organizasyonlarından olan etkinliğin bu yıl daha fazla kişiyi bir araya getirmesi bekleniyor. Bizler de OMG olarak MITT ile uzun yıllardır iş birliği içerisinde birçok firmamıza stant desteği sunduk ve bu yıl da yine fuar için çalışmalarımızı başlattık. Türkiye'den stant için gelecek talepleri değerlendirerek firmalarımızın yanında yer alacağız. Önemli olan bu süreçte ülkemizi daha iyi tanıtmak ve Türkiye turizmine katkı sağlamaktır" diye konuştu.

MITT, CROCUS EXPO Fuar Alanında Gerçekleşecek

Rusya'nın son 2 yıldır metro hattı ile güçlendirildiği bir bölge olan bu alan ulaşımın yanı sıra konaklama seçeneklerinin çokluğu ile fuara katılan firmaların ilgisini çekiyor. Bu yıl 28'nci kez dünya ülkelerini bir araya getirecek olan turizm fuarına Türkiye'den yine birçok firmanın ilgi göstermesi bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı MITT Fuarında bu yıl yine bu önlemlerin alınacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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