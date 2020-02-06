Moskova: Suriye'de Rus ve Türk 'askeri uzmanlar' öldü
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Moskova: Suriye'de Rus ve Türk 'askeri uzmanlar' öldü

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye’de son dönemde Rus “askeri uzmanların” öldüğünü teyit etti.

06.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:55
Moskova: Suriye'de Rus ve Türk 'askeri uzmanlar' öldü

Dışişleri Bakanlığı, 'de son dönemde Rus "askeri uzmanların" öldüğünü teyit etti, ancak konuyla ilgili ayrıntı vermedi.


Rus basını, Şam rejiminin kontrolünde olan ve Hatay sınırının 80 kilometre kadar güneyinde bulunan, ülkenin önemli liman kentlerinden Lazkiye yakınlarında üç Rus istihbarat subayının şubat ayı başında pusuya düşürülerek öldürüldüğü duyurmuş, Moskova'dan ise şu ana kadar konu ile ilgili bir açıklama yapılmamıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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