Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demiryolu köprüsü açıldı
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Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demiryolu köprüsü açıldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında tek taraflı ilhak edilen Kırım’ı Rusya’ya bağlayan büyük demiryolu köprüsünün açılışını yaptı.

23.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:05
Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demiryolu köprüsü açıldı

Devlet Başkanı , 2014 yılında tek taraflı ilhak edilen 'ı Rusya'ya bağlayan büyük demiryolu köprüsünün açılışını yaptı.


Putin, tören dolayısıyla 19 kilometre uzunluğundaki yeni köprüden geçen ilk treni kısa süreli kullandı. Avrupa'nın en uzun köprüsü, 3,6 milyar dolara mal oldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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