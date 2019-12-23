Moskova'nın ilhak ettiği Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demiryolu köprüsü açıldı

23.12.2019 18:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:05

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2014 yılında tek taraflı ilhak edilen Kırım'ı Rusya'ya bağlayan büyük demiryolu köprüsünün açılışını yaptı.



Putin, tören dolayısıyla 19 kilometre uzunluğundaki yeni köprüden geçen ilk treni kısa süreli kullandı. Avrupa'nın en uzun köprüsü, 3,6 milyar dolara mal oldu. Euronews.com'da Görüntüle