Moskova Müftüsü Alyautdinov: "Ramazan Bayramı için kentteki camiler yetersiz kalabilir"

Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Ramazan Bayramı için kentteki camilerin yetersiz kalabileceğini ve cuma namazlarında bile 30 binden fazla Müslüman'ın sokaklarda namaz kılmak zorunda kaldığını belirterek, kentte yeni camiler inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Ramazan Bayramı için kentteki camilerin yetersiz kalabileceğini ve cuma namazlarında bile 30 binden fazla Müslüman'ın sokaklarda namaz kılmak zorunda kaldığını belirterek, kentte yeni camiler inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan 4 milyona yakın Müslüman, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutmaya ve camilerde teravih namazlarını kılmaya başladı. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle Moskova Müftülüğü de hazırlıklarını hızlandırdı. Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Ramazan Bayramı için kentteki camilerin yetersiz kalabileceğini belirterek, yeni camiler inşa edilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz Ramazan ve Kurban bayramlarında korona virüs nedeniyle cemaatin birlikte namaz kılamadığını dile getiren Alyautdinov, bu yıl böyle bir kısıtlama olmayacağını ve Müslümanların bir arada bayram namazlarını kılacaklarını ifade etti. Her yıl Moskova'daki Müslümanların sokaklarda namaz kılma görüntülerini hatırlatan Alyautdinov, "Moskova'daki camilerin yetersizliğine bir kez daha dikkat çekmek istiyorum. Müslümanlar camilere sığmıyor. Cuma namazlarında bile 30 binden fazla Müslüman sokaklarda namaz kılmak zorunda kalıyor" dedi.

Söz konusu durumun Moskova'da yaşayan Müslümanlar açısından büyük bir sorun olduğunun altını çizen Alyautdinov, sorunun kesin çözümü için yeni camilerin inşasına yönelik arazi tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Rusya'nın başkentinde Moskova'da Tarihi Camii, Moskova Anıt Camii ve Yardyam Camii gibi camiler yer alırken, kentin en büyük camisi olan Moskova Merkez Camii'nde 10 bin Müslüman aynı anda ibadet edebiliyor. Kentte özellikle banliyölerde mescitler bulunurken, ülke genelinde ise 7 bine yakın cami bulunuyor. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı