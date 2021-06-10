Moskova metrosunda saniyeler içinde telefon hırsızlığı
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Moskova metrosunda saniyeler içinde telefon hırsızlığı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 31 yaşındaki bir şahıs, metroda oturan yolcunun cep telefonunu saniyeler içinde çalarak kaçtı.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 31 yaşındaki bir şahıs, metroda oturan yolcunun cep telefonunu saniyeler içinde çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis tarafından yakalanan hırsız cezaevine gönderildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da ayakta duran bir kişi, oturan yolcunun cep telefonun gözüne kestirdi. Metronun durağa gelmesini bekleyen şahıs, kapılar açılınca yolcunun telefonunu elinden kaparak dışarıya atladı. Telefonunu kaptıran yolcu neye uğradığını şaşırırken, hırsızın arkasından bakakaldı. Saniyeler içinde gerçekleşen telefon hırsızlığı metronun güvenlik kamerasına yansıdı.

Metroda yaşanan telefon hırsızlığından sonra Rus polisi güvenlik kameralarını inceleyerek hırsızın peşine düştü. 31 yaşında olduğu belirtilen şahsın kimliği "Vladimir Makunin" olarak açıklanırken, gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edildiği aktarıldı. Daha önce de benzer olaylara karıştığı anlaşılan hırsızın soruşturma sırasında suçunu kabul ederek cezaevine gönderildiği bildirildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Moskova metrosunda saniyeler içinde telefon hırsızlığı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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