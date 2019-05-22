- Moskova metrosunda bin kişi 2 saat boyunca mahsur kaldı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da gece saatlerinde metro arıza yapınca yaklaşık bin yolcu 2 saat boyunca mahsur kaldı.

Gece saatlerine doğru yaşanan olayda Moskova metrosunda arıza meydana geldi. Elektrik hatlarında oluşan arıza nedeniyle kondüktör tarafından metro durduruldu. Telsizle arızaya dair ilgili birime haber verildi. Teknik ekip metronun arıza yaptığı noktaya gönderilirken diğer metro seferleri ise durduruldu. Teknik ekibin çalışmaları uzayınca metroda bulunan yaklaşık bin kişi artan havasızlık ve sıcak nedeniyle fenalaşmaya başladı. Arızanın giderilemeyeceği açıklanınca metro istasyonunda yolcuların tahliyesi ile ilgili plan yapıldı. Yapılan plan dahilinde tüm metro hatlarında elektrikler raylardan kesilerek sadece aydınlatma lambaları yakıldı. Yolcular ise tam 2 saatlik esaretin ardından metronun kondüktör kapısından sırayla çıkarak rayların üzerinden yürüyüp açık istasyona gitti.

Yaşanan metro krizinde hiçbir yolcunun zarar görmediği açıklanırken arızayla ilgili soruşturma başlatıldı. Arızalanan metronun bulunduğu noktadan çekilmesinden sonra metro seferleri ancak sabaha doğru yeniden başlayabildi.

Kaynak: İHA